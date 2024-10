"Stavolta proprio non ce l'ha fatta. Eppure Andrea Brambilla - a differenza del commissario Zuzzurro, che era un gran pasticcione - era un gran combattente che vinceva tutte le battaglie. Però, di fronte alla Nera Signora, tutti sono costretti a gettare la spugna. Zuzzurro e Gaspare sono - parliamo al presente, perché la memoria dei loro sketch è destinata a rimanere per sempre - una delle coppie più riuscite. Da 40 anni si vogliono bene, e non si sono mai lasciati.

Un abbraccio ai familiari di Andrea e a Nino (Gaspare). Che ha cercato di sdrammatizzare, ma il dolore è troppo forte: «Ha affrontato la malattia con grande piglio ed energia. Devo essere onesto, pensavo di essere preparato ma non è così. Mi sono reso conto che per quanto uno possa essere lucido, razionale, cinico, non c'è nulla da fare».

Forza commissario, lassù continuerai a sfoderare la tua straordinaria vis comica"

Di seguito riproponiamo una delle ultime interviste rilasciate da Andrea Brambilla

DUE RAGAZZI IRRESISTIBILI: INTERVISTA A ZUZZURRO E GASPARE

Scritto da Francesco Mattana

L'intervista di Francesco Mattana ai mitici Zuzzurro e Gaspare tratta da www.sagoma.com

Dopo oltre trent'anni di successi, Zuzzurro e Gaspare avrebbero tanto di quel materiale da scriverci sopra una bella autobiografia. E il titolo potrebbe essere I ragazzi irresistibili. Come la celeberrima commedia di Neil Simon, autore a loro molto caro. Non sappiamo se in tanti anni di convivenza professionale abbiano mai avuto la tentazione di far scoppiare la coppia. Quel che è certo è che la tentazione, se mai c'è stata, è sparita: vedendoli recitare insieme, è difficile immaginare una coppia più affiatata di Andrea Brambilla e Nino Formicola(all'anagrafe li trovate con questi nomi). Fino al 21 maggio il teatro Manzoni a Milano ha