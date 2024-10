Candidato in Sardegna, collegio uninominale "1 - Cagliari" per la Camera, Andrea Mura, velista classe ‘64, dall’età di 6 anni si dedica alla vela agonistica, collezionando successi e record nelle diverse classi.

Ha vinto dieci titoli italiani, due titoli europei nella classe 420, un titolo mondiale Juniores 470. Da oggi, con il 38,5% di preferenze, è ‘promosso’ come deputato a palazzo Montecitorio, a Roma, dopo lo spoglio delle schede, il Movimento 5 Stelle, per l’appunto, sbaraglia i partiti antagonisti.

Ecco il suo curriculum dal post pubblico di Fb della sua fan Page.

Nel 1992 gareggia con il Moro di Venezia per la Coppa America, vincendo due campionati del mondo, uno in Coppa e uno nella classe50 piedi, e una Louis Vuitton Cup. Andrea Mura non è solo un atleta: già fondatore nel 1985 della Veleria Andrea Mura Sail Design, sviluppa soluzioni tecniche innovative che gli valgono l’Oscar come “Miglior Velaio2005”. Nel 2007 lancia una nuova sfida, votandosi alla vela d’altura, a bordo di “Vento di Sardegna”, un formidabile Open 50. Vince la Route du Rhum, famosa regata transatlantica in solitaria che si svolge ogni quattro anni,3.543 migliaattraverso le fredde acque del Nord Atlantico, fino ai Caraibi. Con questa vittoria, Andrea è il primo italiano ad entrare nella leggenda di questo sport. Andrea replica nel 2012 con vittoria e record sia nella Twostar che nella Quebec – S. Malò. Nel 2013, affronta e vince la terribile Ostar,2.850 migliadall’Inghilterra agli Stati Uniti, la più dura delle regate in solitaria perché a temperature polari, controvento e controcorrente (il suo tempo: 17g 10h 22m). Andrea, nel 2014, è stato il nostro “Velista dell’Anno”. A novembre2014 haconcluso al secondo posto (primo dei monoscafi) la Route du Rhum 2014 – Destination Guadeloupe in “Rhum Class”. Andrea Mura ha vinto per la quinta volta la “Roma x1”nel 2016. Recentemente ha vinto, per la seconda volta la Ostar.