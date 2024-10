Era in viaggio di nozze il bagnante deceduto ieri a Cala Sabina per via di un ictus. Andrea Ghislotti, 33enne imprenditore agricolo di Ghisalba, nel Bergamasco, stava trascorrendo la giornata al mare con la neo coniuge (il matrimonio appena quattro giorni prima), quando si è accasciato al suolo.

Non è bastato l'immediato soccorso dei bagnanti, fra cui alcune infermiere libere dal servizio. Intervenuti sul posto anche gli uomini della Guardia Costiera di Golfo Aranci e i medici del 118, oltre all'elisoccorso dall'ospedale di Olbia, ma non c'è stato niente da fare.

Il magistrato della Procura di Tempio Pausania ha disposto la restituzione della salma del 33enne ai familiari. Andrea era molto conosciuto nel suo paese, dove gestiva insieme ai familiari la Società agricola "Ager" dei fratelli Ghislotti.