Andrea Tuveri, 45 anni di Serramanna, (nella foto), durante lo scorso mese di aprile 2020 ha dovuto interrompere il proprio lavoro di infermiere presso l’Hospice di Via Jenner, a Cagliari, per aver contratto il Coronavirus. Ora riabbraccia la moglie, i suoi piccoli, la famiglia, gli amici: il bellissimo 'Bentornato' dei suoi concittadini.

Dopo un lungo periodo trascorso in isolamento e degenza ospedaliera, finalmente nella giornata di ieri 21 maggio, è potuto rientrare dalla sua bella famiglia a Serramanna, dove anche il paese lo ha accolto con un grande striscione di bentornato.

Una bellissima e meravigliosa testimonianza, quella apparsa su Percorso Informativo San Gavino su Fb, rilasciata da Andrea: “ Ho sconfitto il virus e sono tornato dalla mia famiglia. Ringrazio mia moglie, miei figli, la mia famiglia, i miei colleghi dell' Hospice, Elisabetta Milia, Manuela Mascia e Simona Cadoni, tutti gli operatori della Pneumologia dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari e tutti coloro che mi hanno dimostrato tanto affetto e vicinanza, un grazie particolare anche alla Amministrazione Comunale di Serramanna per l' interesse dimostrato. Adesso mi godrò la mia famiglia e non vedo l' ora di dare il mio contributo essenziale e sostanziale ai malati. Grazie di cuore a tutti"

Il post

Conosciamo personalmente Andrea e nulla ci stupisce di tutta la solidarietà che stia riscontrando. Un Infermiere, ma prima di tutto una grande persona che, come tutti i suoi colleghi, mette sempre al primo posto l' umanità, la professionalità, la gentilezza e sopratutto tanto tanto amore verso tutti i pazienti e i relativi familiari e parenti. Insomma, una persona davvero cara che ti rimane. per sempre impressa nel cuore. I nostri migliori auguri per una ripresa di vita come meglio desidera. Grazie di cuore per il tuo prezioso lavoro di Ieri, Oggi e Domani.