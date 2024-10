Il comune di Cagliari, in seguito ad una proposta del Presidente del Consiglio Comunale Guido Portoghese, ha deciso di dare un riconoscimento a quelle persone che si sono distinte per le proprie azioni e hanno dato lustro alla città.

Ieri è stato il turno dell’ex numero 7 Andrea Cossu, bandiera rossoblù che lo scorso 8 agosto, in occasione dell’amichevole contro l’Atletico Madrid ha detto addio al calcio giocato, per mantenere però un ruolo attivo nel settore giovanile del Cagliari Calcio.

A fare gli onori di casa, nella sala consiliare è stato Guido Portoghese che ha ripercorso tutte le fasi della carriera del giocatore evidenziando più volte l’attaccamento di Andrea sia per la città che gli ha dato i natali sia per la squadra, che seguiva da tifoso, in casa e in trasferta, anche quando non vi giocava. Portoghese ha ricordato che Andrea Cossu è il primo e unico giocatore del Cagliari ad aver vestito la maglia della Nazionale nei Mondiali del Sud Africa.

Entusiasta il Sindaco Massimo Zedda, grande tifoso del Cagliari, il quale ha affermato come la città sia un insieme di luoghi e di storia, ma che lo sport e il Cagliari Calcio siano di notevole importanza per la stessa e che quindi i personaggi che la vivono e che hanno dato lustro alla città meritino di essere valorizzati.

Zedda ha esaltato e lodato non solo l’Andrea Cossu giocatore, ma anche l’uomo con i piedi per terra, esempio per i più giovani, i quali spesso nello sport trovano una seconda famiglia.

Infine, ha parlato Mario Passetti, direttore generale del Cagliari Calcio: “Faccio i complimenti ad Andrea a nome di tutta la società. Al Cagliari abbiamo un moto: “Il Cagliari prima di tutto”. Andrea lo impersona alla perfezione: sia da tifoso che da giocatore. Durante la scorsa stagione, la sua presenza nei momenti difficili è stata fondamentale, anche al di là del cross per la rete di Ceppitelli che è valsa la salvezza. In riferimento alla convocazione nella Nazionale di Mancini di Barella e Cragno ha detto: “Andrea si merita il meglio, ma l’unica cosa che non gli auguro è di conservare a lungo il titolo di unico cagliaritano ad aver giocato in Nazionale, record che spero gli venga tolto tra qualche ora”.

Dello stesso avviso anche il giocatore, al quale spetta l’ultima battuta, Andrea Cossu, con la voce strozzata dall’emozione ringrazia tutti per questo riconoscimento che dedica alla sua città, orgoglioso di averla rappresentata ai massimi livelli calcistici.