Un migliaio di persone, giunte da tutta la Sardegna, sta marciando verso il poligono militare di Capo Frasca.

Il corteo di antimilitaristi e associazioni pacifiste è stato organizzato per protestare contro le basi militari in Sardegna. In testa al corteo, con un megafono, è stato gridato "Andiamo a riprenderci Capo Frasca".

L'intenzione dichiarata dei manifestanti, infatti, è quella di entrare nella base e fermare le esercitazioni militari.

Per il momento non si registrano disordini, dopo che stamattina un gruppo di una trentina di giovani, anticipando il corteo, aveva tentato di raggiungere subito l'ingresso del poligono, ma era stato tempestivamente bloccato sulla strada provinciale da uno schieramento di carabinieri e poliziotti in assetto antisommossa.