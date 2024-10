E' bastato un forte e scrosciante applauso a disperdere nel nulla, così come meritava, l'indecente coro rivolto dai tifosi del Milan al pubblico della Sardegna Arena durante la gara di campionato che ha visto i rossoneri contrapposti al Cagliari.

“Andate a pascolare”, hanno cantato i supporter meneghini. Il riferimento, chiaramente, è all'economia agropastorale che rappresenta la spina dorsale di un'Isola. La risposta del pubblico sardo non poteva essere più sobria ed elegante. Nessun eccesso, nessuno sputo o episodi di violenza che caratterizzano spesso la vita negli stadi. Un applauso diffuso, sempre più forte, ha sommerso le parole degli ospiti in un esempio di civiltà che merita di essere condiviso e sottolineato.

Non c'era vergogna, né alcun complesso di inferiorità. Tutt'altro: la consapevolezza che quello non poteva essere un insulto e la tracotanza di chi lo intendeva come tale andava disinnescata.