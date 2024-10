Andare oltre il coronavirus, reagire, ricominciare: ma come? Con gentilezza, non con rabbia e rancore. La Rete della Gentilezza ha raccolto in Italia più di 200 mila adesioni, con incontri, dialoghi - naturalmente sul web - e con iniziative che si sono sviluppate nei mesi in cui il Covid 19 ha costretto tutti a una forzata permanenza in casa. Anche in Sardegna la Rete ha promosso una serie di azioni a favore della sanità, dell’educazione e dell’ambiente, finalizzate a promuovere una svolta positiva negli stili di vita e nei comportamenti: «atti di Gentilezza Sospesa». Ideatore e animatore del movimento è Daniel Lumera (pseudonimo letterario di Giovanni Andrea Pinna), sassarese, docente e formatore internazionale, scrittore, autore di bestseller sulle nuove frontiere della salute e del benessere.

La prima azione è il «Libro sospeso», che riprende e integra analoghe iniziative (la spesa e il caffè sospesi) scaturite nei giorni del lockdown sotto forma di aiuti materiali e psicologici a chi si è trovato in difficoltà. Lo si può fare donando, a chi desidera e gradisce leggere e approfondire, una copia del libro che analizza e sviluppa i temi che la Rete ha diffuso le scorse settimane e che ha un titolo significativo, «Biologia della gentilezza».

Scritto da Daniel Lumera e Immaculata de Vivo (scienziata d’origine italiana, epidemiologa, docente della Harvard Medical School, fra i massimi esperti al mondo di genetica dei tumori), il volume viene pubblicato in questi giorni da Mondadori editore. Si può partecipare al «Libro sospeso» recandosi in una delle decine di librerie Gentili che in Sardegna, promosse dall’Associazione Arcu de Chelu in collaborazione con Scirarindi, hanno aderito all’iniziativa “Sardegna isola gentile”. Librerie del network Mondadori e le principali altre, fra le quali segnaliamo a Cagliari Bookstore Mondadori Via Farina, Miele Amaro Via Manno 88, Giunti al Punto Via Garibaldi, a Sassari Koiné Via Roma e Le messaggerie P.zza Castello, a Nuoro Libreria Novecento Via Manzoni 26/b, ad Alghero Bookstore Mondadori Il Labirinto Via Carlo Alberto 119, a Stintino e Castelsardo Mondadori Bookstore, Oristano Mondadori Bookstore P.zza Manno 19, ad Olbia Ubik Viale Aldo Moro 97.«Biologia della gentilezza» può essere donato a enti, associazioni, biblioteche, fondazioni, comunità, carceri o anche a singole persone.

A Cagliari queste le Associazioni Gentili promotrici dell’iniziativa alle quali puoi donare il libro: “Mai più sole con il tumore ovarico”, Associazione Passu Passu, Comunità La collina Serdiana. La gentilezza come valore sociale che crea senso di appartenenza senza alcun bisogno di ricorrere ad una comunicazione verbale violenta, di creare esasperata competizione o di alimentare inimicizie e tensioni.

La Rete della Gentilezza ha già ricevuto adesioni importanti nella Penisola: Bari è la prima “città gentile” d’Italia, il Comune ha sostenuto attività ed eventi di associazioni e organizzazioni di volontariato sociale, volte a favorire la diffusione della gentilezza come valore sociale che crea senso di appartenenza senza alcun bisogno di ricorrere ad una comunicazione verbale violenta, di creare competizione o di farsi dei nemici.

Libri e pubblicazioni di Daniel Lumera.

“Ventun giorni per rinascere”, scritto con il medico ed epidemiologo Franco Berrino, per mesi è stato nelle prime posizioni nella classifica dei bestsellers e ha venduto più di 100 mila copie.

