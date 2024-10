L’Associazione culturale “Àndala Noa” ha indetto il concorso di idee "Sardegna, terra unica", che prevede la creazione di un elaborato che abbia, come intento, la promozione linguistica, culturale, storica, artistica, archeologica, paesaggistico-ambientale ed enogastronomica della Sardegna.

Potranno partecipare i laureati in discipline umanistiche (Lettere, Beni Culturali, Lingue e Letterature Straniere ed equipollenti), i quali dovranno presentare un testo di un minimo di 1300 a 1600 battute, contenete informazioni ed elementi che consentano al visitatore di conoscere meglio la terra delle sue vacanze, che dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica contest@andalanoa.it, entro domenica 31 dicembre.

La scadenza, in un primo momento, era stata fissata per il 30 novembre. Nell’oggetto andrà indicata la dicitura “Partecipazione al concorso di idee Sardegna, terra unica”. Non verranno ammessi gli elaborati pervenuti oltre la data stabilita dal regolamento. Il vincitore riceverà la somma di 300 euro.