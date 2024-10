L’Associazione culturale “Àndala Noa” di Borutta ha comunicato che sono parte le iscrizioni al corso base di lingua araba (secondo livello) della durata di 60 ore.

Per essere ammessi è necessario aver superato l’esame di primo livello oppure essere in possesso di conoscenze basilari della lingua araba. Il corso, interamente online, inizierà il 2 aprile e si concluderà il 22 giugno. Lo stesso sarà composto da 5 moduli, della durata di due settimane ciascuno, dove verranno trattati gli aspetti morfosintattici, il lessico e le abilità linguistiche di base (livello pre A1 del QCER).

Gli interessati dovranno inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica arabo@andalanoa.it e allegare un documento d’identità in corso di validità. Nella stessa dovranno essere indicati il nome e cognome, luogo e data di nascita e gli indirizzi di residenza e posta elettronica.

Nel corpo della e-mail dovranno essere indicate le diciture: Nel corpo della mail dovranno essere riportate anche le seguenti diciture: a) Chiede di essere ammesso/a al corso base di lingua araba di II livello; b) Dichiara di aver frequentato con successo l’edizione del corso base di lingua araba di I livello o dichiara di avere una conoscenza basica della lingua araba; c) Autorizza al trattamento dei dati personali qui contenuti per fini istituzionali, raccolti e trattati nelle forme previste ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 sulla Privacy; d) Dichiara di aver preso visione delle condizioni di adesione riportate nell’avviso; e) Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Una volta effettuata l’iscrizione, l’iscritto riceverà un ulteriore messaggio di posta elettronica con le credenziali per poter accedere all’aula virtuale. Saranno ammessi i primi 15 richiedenti. Solo coloro che supereranno l’esame finale riceveranno un attestato di frequenza e profitto. Maggiori informazioni all’indirizzo di posta elettronica arabo@andalanoa.it. Le adesioni scadranno il 30 marzo.