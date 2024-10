Un'infermiera è stata aggredita a Cagliari da un paziente che voleva essere visitato subito.

È accaduto questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità. All'uomo sarebbe stato assegnato un codice bianco, ma nonostante ciò avrebbe insistito però per entrare per primo. Poi ha colpito con dei calci un'infermiera. La guardia giurata in servizio è intervenuta subito insieme al vigilantes che ha riportato lievi ferite nel tentativo di fermare la furia dell'uomo.

I carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno individuato l'aggressore. L'infermiera avrebbe riportato diverse ferite ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.