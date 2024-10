Ancora una tragedia sulla strada statale 125. Questa mattina intorno alle 10 un motociclista di 24 anni, di Barisardo, è morto a causa di un incidente avvenuto al km 38, nel territorio di Burcei, dell'orientale sarda. Viaggiava sulla sua Ducati 999 quando all'uscita da una curva ha perso il controllo del mezzo finendo in un burrone. Ieri un altro centauro ha perso la vita in sella alla sua moto mentre percorreva quel tratto di strada.

L'incidente di ieri. Fabio Cocco, 25 anni di Quartu Sant'Elena, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 16,30 lungo la vecchia Statale 125 mentre con la sua Mv Augusta 700 percorreva l'Orientale sarda, in direzione Muravera-Cagliari. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118. Nonostante l'arrivo tempestivo dei medici, per Cocco non c'è stato nulla da fare.