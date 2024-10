Ha accusato un malore mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia di Baccu Mandara, fra Geremeas e Torre delle Stelle.

Alcuni bagnanti hanno notato l’uomo in difficoltà, ma per il 61enne di Settimo San Pietro, Mariano Anedda, non c’è stato nulla da fare. Inutili anche i tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto.