Mancano ancora pochi giorni alla scadenza della campagna di crowdfunding dei Pirati. I fan della band dell'amore libero e delle verità scomode potranno sostenere la produzione di "Lëvalo..." fino al 13 ottobre utilizzando la piattaforma on line di Musicraiser. Al momento l'attività di raccolta fondi ha raggiunto il 60% della cifra indicata e il gruppo conta di raggiungere l'obbiettivo prefissato prima della data prevista. Come sempre accade per le campagne di sostegno on line ad un progetto musicale anche in questo caso sono a disposizione del pubblico diverse tipologie di pacchetti di supporto con varie ricompense. Si parte da un contributo minimo di quindici euro fino ad un massimo di settecento. Quest'ultimo pacchetto è rivolto in particolar modo alle imprese perchè i musicisti algheresi mettono a disposizione la loro arte e le loro qualità sonora per comporre un jingle personalizzato di promozione aziendale. Tra il minimo e il massimo ci sono vari step di sostegno e tutti ovviamente prevedono come premio sia il compact disc che la versione digitale in download di "Lëvalo...". Salendo la scala delle possibilità a questi riconoscimenti se ne potranno aggiungere altri: la maglietta della band, il portachiavi della mascotte il pappagallo Kyulo, un fumetto inedito realizzato da Costantino Cossu, la cui sceneggiatura è tratta dal brano "Prince of the utero" contenuto nel disco, e infine l'intimo maschile e femminile targato Pirati. Inoltre, sono stati pensati due diversi pacchetti per amici e colleghi musicisti i quali che avranno la possibilità di esibirsi con i Pirati o addirittura di suonare e prendere parte alla registrazione del disco.

Anche per la band sarda non esiste cosa più importante del proprio pubblico ed è a loro che si rivolgono Angelo Salaris, Antonio Fortunato, Sergio Intelisano e Danilo Lutzoni quando affermano "Siate come l'acqua per l'assetato, siate come il cibo per l'affamato, siate come le donne per un povero innamorato, siate raiser per i Pirati, sosteneteci nel nostro nuovo lavoro" e infine concludono in chiave Pirati "Ora è il momento giusto, battiamo il ferro finché è duro!"