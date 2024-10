Nuovo decesso nella casa di riposo Villa Gardenia di Ossi. Una donna di 90 anni è morta a causa del Covid-19 negli scorsi giorni. Sale a 11 il bilancio delle vittime nella struttura, 13 nel paese del Sassarese.

Nella residenza per anziani travolta dall'epidemia operano ora medici e infermieri dell'Ats che separato i locali in aree Covid e no-Covid per tutelare gli ospiti che non hanno contratto il virus.

"È un pezzo della nostra vita che ci abbandona - ha detto il sindaco di Ossi, Giovanni Serra - essendo la nostra comunità un unicum di affetti, rapporti e convivenza. A nome mio, della comunità e dell'amministrazione manifesto le più sentite condoglianze e vicinanza ai parenti tutti. È un momento difficile e di profonda inquietudine e tristezza".