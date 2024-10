L'ennesimo pedone in pochi giorni è stato investito a Cagliari nella tarda mattinata di oggi. L'incidente è avvenuto nel quartiere Is Mirrionis.

Una donna cagliaritana di 59 anni è stata investita mentre attraversava via La Nurra fuori dalle strisce pedonali. Una Mercedes Classe A, condotta da un 39enne di Cagliari che proveniva da via Cornalias, ha centrato in pieno la donna.

La signora è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e, cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge.