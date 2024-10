Nello specifico i militari della Compagnia Carabinieri di Siniscola nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato quattro uomini per guida in stato di ebbrezza sorpresi alla guida sotto gli effetti dell’alcool. Sottoposti ai test etilometrici, infatti, tutti i conducenti delle proprie autovetture, hanno riportato tassi alcolemici superiori a quelli consentiti. Per loro, oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente e la confisca del mezzo.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Siniscola ha consentito, inoltre, previa perquisizione veicolare e personale, il rinvenimento di un coltello a serramanico di genere proibito. Per tale motivo, un 55enne, è stato denunciati per porto illegale di coltello. Inoltre, nel comune di Dorgali, un 20enne de posto, è stato segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore in quanto trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Infine, due pregiudicati sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria, perché durante i controlli delle persone sottoposte a sorveglianza speciale, non si facevano trovare all’interno dell’abitazione nonostante la prescrizione imposta.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Siniscola nei comuni della giurisdizione proseguirà anche in questo fine settimana con mirati servizi di controllo alla circolazione stradale disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro.