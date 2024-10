Ennesimo sbarco di migranti sulle coste del Sulcis. Questa mattina, a Porto Pino, nel comune di Sant’Anna Arresi, quattordici nordafricani, presumibilmente algerini, sono stati bloccati dai carabinieri, allertati da un passante intorno alle 7:30.

Sono ora in corso le operazioni di identificazione e le visite mediche per i migranti, tutti uomini e in buone condizioni di salute.