Nelle ultime ore si sono registrati nuovi sbarchi nel sul dell’Isola. Nello specifico, alle ore 2 della notte appena trascorsa, i Carabinieri delle stazioni di Calasetta e Cortoghiana, nel corso del servizio perlustrativo, hanno rintracciato 10 algerini mentre si aggiravano a piedi in località Porto Pino.

Gli extracomunitari, tutti maschi, adulti e in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati al Centro di identificazione e accoglienza di Monastir da una pattuglia del commissariato di Carbonia.

Sempre all’alba di questa mattina, altri 2 algerini sono stati sorpresi da alcuni residenti e turisti nella località balneare, mentre facevano colazione al bar. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti e li hanno bloccati sul posto dove stanno ancora ultimando le attività di rito per accompagnarli successivamente a Monastir. Non è stato ancora rinvenuto invece il barchino utilizzato per la traversata.