Francesco Pani, 37 enne di Ozieri, è morto sul colpo. Gli è stato fatale lo scontro frontale, sabato pomeriggio intorno alle 17, con un Mitsubishi Pajero mentre, a bordo della sua moto, percorreva la strada provinciale Oliena-Dorgali. I due occupanti del fuori strada, Patrizio Giobbe e Fabrizio Pau, entrambi di Oliena, sono stati trasportati all’ospedale di Nuoro.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. Nello scontro violentissimo l’auto ha preso fuoco, ma fortunatamente i due amici sono riusciti a uscire per tempo dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco e i carabinieri, ma i soccorsi, per quanto tempestivi, non sono serviti per salvare la vita al giovane centauro.

