Tragedia a Villasor dove un uomo di 46 anni, Pier Felice Matta, e il figlio Davide di 8 sono morti a seguito di un incidente frontale tra due auto.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18 lungo la Strada provinciale 4, all'altezza del Consorzio di Bonifica Meridionale.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e il personale del 118, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo.