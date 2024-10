Nuova tragedia della strada. Poco dopo le 21:30 di ieri un terribile schianto è costato la vita a Ennio Angelone, di 71 anni, originario di Melfi (Potenza) ma residente a Bonnanaro (Sassari), medico anestesista.

L'uomo percorreva la statale 131 in direzione Cagliari alla guida della sua Guzzi Le Mans 850 quando, per cause ancora da accertare, vicino a Codrongianos ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro il new jersey in plastica che delimita il cantiere del Lotto Zero della Sassari-Olbia.

Secondo la ricostruzione della Polizia stradale, potrebbe essergli stata fatale una piccola distrazione.

Finito contro la protezione, il medico ha poi carambolato contro uno dei pali di ferro su cui poggia l'indicazione della deviazione stradale. Il corpo è finito sull'altra carreggiata, un automobilista che procedeva verso Sassari ha assistito al volo e ha fatto in temo a frenare, a scendere dalla vettura e a bloccare le altre auto.

E' scattata la macchina dei soccorsi ma per l'anestesista non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la Polizia stradale ed i Carabinieri di Sassari che hanno bloccato il traffico per alcune ore, sino a quando il magistrato non ha autorizzato la rimozione del corpo.

Ennio Angelone dopo aver lavorato a lungo fra Pavia e Modena, era stato trasferito nell'ospedale di Oristano. Andato in pensione, aveva scelto di condurre una vita piuttosto ritirata nel piccolo paese della provincia sassarese.

La sua è l'ennesima tragedia di una settimana di sangue sulle strade dell'Isola: il 21 aprile scorso fra Oniferi e Orotelli un incidente è costato la vita a Gavino Piredda, di 29, di Oniferi, che dopo un sorpasso con la sua Honda è andato a schiantarsi su una Fiat Panda.

Mentre il giorno prima sulla strada fra Sorso e Sennori è morto Giorgio Cattari, di 17, alla guida della sua Honda 125, urtando contro un'auto in sosta.

Lo stesso giorno era stato trovato ormai senza vita, vicino all'auto ribaltata, Alessandro Pia, di 33, originario di Olbia ma residente a Masainas, per essere uscito fuori strada nella notte a San Giovanni Suergiu.