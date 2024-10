Si trovava solo alla guida della sua Golf quando, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la provinciale 102, in direzione di Chilivani, su un rettilineo ha perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada, dove il veicolo si è poi ribaltato.

L’uomo, probabilmente perché non indossava la cintura – dicono i Carabinieri - è stato sbalzato fuori dall’abitacolo rimanendo schiacciato.

A perdere la vita è stato Giovanni Maria Sini, 49enne di Ardara, vedovo, padre di due figli. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il 118 e l’elisoccorso.

La Sardegna piange un'altra vittima della strada. Ieri, marito e moglie sono morti in seguito all’incidente stradale avvenuto nella mattina sulla Statale 389, all’altezza di Mamoiada. Franco Panzalis, di 54 anni, è morto sul colpo, mentre la moglie, Maria Giuseppa Nurchis, anche lei 54enne, che era stata trasportata in gravi condizioni al Santissima Annunziata di Sassari, è deceduta in ospedale. I due erano originari di Uri. Il figlio della coppia e la sua fidanzata, che viaggiavano con le due vittime, sono in gravi condizioni.