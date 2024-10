Incidente mortale oggi pomeriggio a Olbia. Un’auto e una moto si sono scontrate in pieno centro abitato. La vittima è Andrea Bellu, 38 anni, residente in città.

L’uomo viaggiava, insieme a un amico, in sella a una Bmw di grossa cilindrata. Mentre percorrevano viale Aldo Moro, il motociclista ha sorpassato una fila di auto quando all’improvviso una Smart ha svoltato a sinistra. Lamico che era alla guida della moto non potuto evitare l’impatto. Bellu è stato sbalzato via ed è atterrato sull’asfalto battendo violentemente la testa. L’uomo è stato soccorso immediatamente ma tutti i tentativi di rianimazione del personale del 118 sono risultati inutili.

L’amico invece è stato trasportato al pronto soccorso con gravi lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per effettuare i rilievi, anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco di Sassari.