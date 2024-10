Si allungano ancora i tempi per la legge Omnibus in Consiglio regionale: il termine per la presentazione degli emendamenti, già slittato dalle 13 alle 19 di oggi, è stato prorogato alle 19 di domani, giovedì 14 ottobre. Venerdì 15 si riunirà la commissione Bilancio per l'esame delle proposte di modifica, quindi si ritornerà in Aula per discutere l'articolato, ma non prima di martedì 19 ottobre.

Nella seduta del Consiglio in programma domani all'ordine del giorno ci saranno le comunicazioni della Giunta sulla continuità territoriale aerea. Previsti gli interventi dell'assessore dei Trasporti Giorgio Todde e di un consigliere per ogni gruppo che avrà a disposizione dieci minuti.