Ancora nessuna notizia di Salvatore Lai, il 54enne scomparso da una Rsa di Capoterra all'alba di sabato 13 maggio.

L'uomo, affetto da disturbo psichiatrico per cui è in costante cura e segue una precisa terapia farmacologica, potrebbe aver cercato di raggiungere la propria precedente residenza a Cagliari (zona via della Resistenza). Al momento della scomparsa indossava una tuta sportiva nera con la sigla "NY" bianca sul giubbino.

La centrale operativa del Soccorso Alpino è stata allertata dalla Prefettura di Cagliari intorno alle 19:30 di ieri per avviare le ricerche nell’area impervia denominata Baccu Tinghinu.

Immediatamente si è recata sul posto una squadra con tecnici provenienti dalle stazioni di Cagliari e Iglesias per ispezionare i percorsi di campagna fino alla località Is Olias.

Le ricerche sono state portate avanti insieme al personale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, ai volontari della Protezione Civile di Capoterra, dell’UCS Capoterra, di Rescue Dog, del Grusap Poggio dei Pini e della Misericordia di Capoterra. L'intervento conclusosi intorno alla mezzanotte non ha riportato alcun esito.

L'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, ha diffuso un appello sul web "alla disponibilità di chiunque possa averlo visto e sia in grado di fornire indicazioni utili al suo ritrovamento. Salvatore, privo dei suoi farmaci, potrebbe trovarsi in serie difficoltà. Per questo va trovato subito".

Lo stesso legale ha ricevuto una segnalazione da parte di una persona che avrebbe visto Salvatore “verso le ore 19 di ieri al supermercato CRAI di Piazza Yenne a Cagliari, in stato confusionale, contava spiccioli e saltava la fila per pagare una coca cola”.

“La signora ha visto il post solo quando è tornata a casa e lo ha riconosciuto con alta percentuale di certezza. Allertiamoci tutti in zona Piazza Yenne e limitrofe. Grazie”, questo l’appello dell’avvocato Piscitelli.