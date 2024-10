Ancora incendi in Sardegna. I vigili del fuoco, la notte scorsa, sono intervenuti nell'Oristanese per domare le fiamme divampate in più luoghi.

Particolarmente problematico un incendio che stavano interessando alcuni ettari di campagna alla periferia di Sedilo. I vigili del fuoco di Ghilarza sono così intervenuti in una zona colpita dalle fiamme già nei giorni scorsi.

Le fiamme hanno distrutto pascoli alberati e macchia mediterranea.