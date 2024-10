Diversi mezzi aerei della flotta regionale sono decollati questa mattina per intervenire su alcuni incendi scoppiati in Sardegna.

Due elicotteri, di cui un Super Puma, sono partiti dalle basi di Farcana e Alà dei Sardi per spegnere un rogo divampato nell’agro di Orosei. Un elicottero e un Super Puma provenienti da Villasalto e Fenosu stanno cercando di domare un incendio scoppiato nell’agro di Gesico. Ieri sono stati in tutto 16 gli incendi nel territorio regionale, per uno dei quali – a Nuoro – è stato necessario l’intervento dell’elicottero.