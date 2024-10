Situazione sotto controllo ma ancora incendi in Sardegna. Anche oggi è stata una giornata impegnativa per l'apparato regionale. Otto gli interventi che hanno visti impegnati i mezzi aerei.

Un incendio è divampato nella zona di Barisardo, in Ogliastra, e per domarlo sono dovuti intervenire due elicotteri. Un mezzo aereo della flotta regionale ha dovuto dare manforte alle squadre a terra composte da Vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo forestale e volontari per spegnere le fiamme divampate a Padria nel sassarese.

Elicotteri e un Canadair in azione anche a Guspini, dove il fuoco ha distrutto macchia mediterranea e pascoli cespugliati. Mezzi aerei della flotta regionale al lavoro nel pomeriggio per focolai divampati anche a Domusnovas, nel Sulcis, Monti, in Gallura, Tortolì e per le bonifiche ancora attive ad Alà dei Sardi sempre in Gallura.

E' in corso di spegnimento un gigantesco rogo scoppiato anche a San Vero Milis, nell'oristanese: le squadre a terra stanno cercando di arginare le fiamme, in azione ci sono tre elicotteri regionali. Al momento in nessuno degli incendi si registrano danni ad abitazioni o aziende.