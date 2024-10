Non si ferma l'escalation di atti incendiari contro le auto.

I Vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte a Cagliari e nell'hinterland per intervenire su una decina di auto in fiamme.

A Quartu incendi in via XX Settembre e via Foscolo, mentre a Selargius in via Gramsci.

Raid anche a Quartucciu, dove il rogo di un furgone Doblò ha coinvolto anche la finestra di un'abitazione in via Piras. Un'altra auto, sempre a Quartucciu, è stata incendiata in via San Biagio.

Paura anche a Pirri, i Vigili sono intervenuti in via Riva Villasanta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.