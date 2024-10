Nel pomeriggio di ieri la polizia ha arrestato per furto aggravato di un 22enne, S.S. cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti specifici.

Gli agenti hanno intercettato il giovane in prossimità dell’ex Questura, mentre cercava di allontanarsi con due valigette in plastica.

Il ragazzo, che era stato segnalato poco prima, quale il presunto autore di un furto perpetrato su un’auto, ha ammesso subito di essere stato lui ad asportare, da un’autovettura parcheggiata in una via poco distante, gli oggetti che aveva cercato di occultare dietro un’auto in sosta.

Subito dopo, è stata rintracciata la proprietaria dell’auto su cui era stato eseguito il furto che ha riconosciuto gli oggetti di sua proprietà, costituiti in attrezzi per gommista e un martinetto per auto.

Dopo l’arresto il giovane è stato accompagnato in Questura dove durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un martelletto rompi vetro che nascondeva negli slip. Il ragazzo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del provvedimento di convalida previsto nella mattinata odierna.