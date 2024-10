Ancora tre giorni con caratteristiche tipicamente invernali, nonostante la primavera, in Italia: farà freddo e nevicherà fin quasi in pianura. Sono queste in sintesi le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it che conferma la persistenza di aria artica dalla Scandinavia sullo Stivale.

Ma per il ponte del 25 aprile è previsto un miglioramento. In queste ore il ciclone sta provocando precipitazioni diffuse su tutte le regioni settentrionali con temporali e grandinate. "A causa del continuo afflusso di aria fredda - afferma - le temperature subiranno una drastica diminuzione al nord, specie a ovest dove non supereranno di giorno i 6°C. La neve scenderà diffusa sulle Alpi fino a quote collinari se non anche su alcuni tratti di pianura del Piemonte, specie sul cuneese e sull'astigiano".

La fredda perturbazione riuscirà a interessare pure la Toscana, le Marche localmente l'Umbria con neve sopra i 1300 metri. Da martedì il vortice inizierà a muoversi lentamente verso il centro, pioverà e nevicherà a bassa quota al nord e stavolta pure su gran parte delle regioni centrali con nevicate sugli Appennini mediamente a 1000 metri. Il sud rimarrà in attesa e godrà di giornate soleggiate con un clima anche mite.

Da mercoledì il vortice inizierà a muoversi verso il Meridione coinvolgendo quindi il sud, ancora il centro, parzialmente il nordest e liberando, invece, dal maltempo il nordovest dove tornerà il sole e un clima più mite. La situazione subirà un ulteriore miglioramento in concomitanza con il ponte del 25 aprile.

Le previsioni meteo in Sardegna nei prossimi giorni (da ARPAS Sardegna):

Previsioni per lunedì 22 aprile 2024

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in leggero calo.

Venti: deboli o moderati occidentali con rinforzi sulle coste settentrionali.

Mari: generalmente molto mossi.

Previsioni per martedì 23 aprile 2024

Cielo irregolarmente nuvoloso con deboli precipitazioni sul settore settentrionale.

Temperature: in leggero calo.

Venti: moderati da ovest nord-ovest con rinforzi sulle coste e sui crinali.

Mari: molto mossi o localmente agitati.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì il cielo sarà generalmente nuvoloso con probabilità di precipitazioni. Attenuazione dei fenomeni in giorno seguente. Le temperature tenderanno ad un generale aumento da giovedì. I venti soffieranno deboli o moderati in prevalenza dai quadranti occidentali, in attenuazione. I mari saranno generalmente molto mossi o agitati con moto ondoso in attenuazione.