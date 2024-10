L'ennesimo raid incendiario si è verificato questa notte a Cagliari. Quattro auto e uno scooter incendiati è il triste bilancio dell'ultimo atto di un fenomeno che non accenna ad arrestarsi e per il quale pare impossibile trovare soluzioni.

Lo scooter è stato incendiato assieme a due auto in Viale Sant'Avendrace mentre gli altri due casi si sono verificati a Gonnosfanadiga e a Quartu Sant'Elena. Una notte di lavoro intenso, dunque, per i vigili del fuoco che sono intervenuti con prontezza ma non hanno potuto evitare che i mezzi andassero distrutti dalle fiamme.