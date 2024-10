Un vasto incendio sta interessando la zona del sassarese, precisamente in località Baddelonga.

Alimentato dal vento, le fiamme si stanno propagando in maniera preoccupante in tutta la zona.

A dare l’allarme è il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, che in un post su Facebook allerta e avvisa la popolazione della zona circostante a restare in casa e a porre degli stracci umidi sull’uscio della porta per evitare il propagarsi del fumo.

In campo le squadre dei volontari dell’associazione Misericordia, i Barracelli, vigili urbani, forestale, vigili del fuoco e l’impiego di un canadair per spegnere l’incendio nella maniera più veloce possibile.