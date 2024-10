I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti stanotte con la squadra del Distaccamento portuale per l’incendio di due autovetture, in via Schiavazzi, a Cagliari, intorno alle 4 del mattino.

La squadra, arrivata sul posto, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza della zona coinvolta, evitando il propagarsi dell’incendio: le cause del rogo sono ancora in caso di accertamento, ma non si esclude ovviamente il gesto doloso dei piromani.