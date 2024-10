Ancora fiamme e devastazione a Molentargius, nei pressi di via Beethoven, dove i roghi hanno minacciato anche le case vicine. Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno nel pomeriggio in via Beethoven nei pressi dell'area periferica tra il centro abitato e la zona del parco di Molentargius, a Quartu Sant’Elena.

Un pericoloso di vegetazione, canneti e sterpaglie, hanno minacciato alcune case e strutture. Sul posto i Vigili del Fuoco con tre automezzi, un'autopompa, un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, e un'autobotte di supporto. La squadra di Pronto intervento ha operato sul fronte dell'incendio a protezione del centro abitato (case e strutture).

Sul posto anche automezzi del Corpo Forestale Regionale e squadre di Volontari della Protezione civile, impegnato anche un elicottero della flotta Regionale antincendio.