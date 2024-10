Nuova operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari, nella zona di Is Mirrionis. I militari, da tempo impegnati nel monitoraggio delle vie limitrofe alla ben nota via Seruci, hanno notato alcuni strani movimenti di alcuni soggetti nella vicina via Cortoghiana.

Nella zona, abitualmente frequentata da universitari che lì prendono in affitto numerosi appartamenti, è stato notato in particolare e in più occasioni un 28enne italiano, Danilo Corona, senza precedenti penali, solito entrare in una palazzina ed uscire subito dopo con atteggiamento attento ed accorto, quasi a verificare se qualcuno lo seguisse.

Nel tarda serata di ieri è stato fermato fuori dall’edificio e trovato in possesso di un mazzo di chiavi utili ad aprire il portone ed un appartamento al terzo piano dello stabile. I Carabinieri hanno dunque perquisito il domicilio del giovane: è saltata fuori la droga, circa 300 grammi di cocaina e poco meno di 1 kg di marijuana.

Il fermato è stato ammanettato e dichiarato in arresto per detenzione i fini di spaccio e trasferito presso il carcere di Uta a disposizione del magistrato di turno.