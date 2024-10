La tempesta di vento che si è abbattuta oggi sulla Sardegna sembra non voglia dare tregua agli isolani, causando continui disagi con conseguenze anche per i prossimi giorni.

Questa sera a Cagliari, il semaforo di via Peretti, all’altezza del tennis club, non ha retto alla potenza del vento ed è crollato sull’asfalto. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone. La polizia municipale di Selargius è intervenuta tempestivamente per rimettere in sicurezza l’area e assicurare la rimozione dei pezzi a cura degli operai comunali.

Nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disagi all’incrocio, pertanto, in attesa che l’impianto venga ripristinato il prima possibile, saranno presenti degli agenti al fine di regolare il traffico.

“Appena sono stato avvisato da dei cittadini – racconta il consigliere comunale di Selargius Alessandro Aghedu - ho allertato la Polizia municipale che immediatamente è giunta sul posto per mettere in sicurezza il semaforo e per regolare il traffico”

"Attualmente la circolazione del traffico non è regolata dall’impianto semaforico e dunque si presenta ancora in condizione di pericolosità. Saranno gli agenti della Polizia municipale a monitorare la situazione in modo tale che non si verifichino ulteriori disagi”.