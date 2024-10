Il rogo è divampato in via Seruci: distrutte due automobili intestate a due donne. L'incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, è scoppiato pochi minuti prima delle 4.

Le fiamme hanno avvolto una Alfa 145 e una Mitsubishi Colt. Una persona che abita nella zona ha subito chiamato il 115.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavoro più di un'ora per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

In via Seruci sono anche intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno avviato le indagini sull'episodio.