"Stop mobilità fra Regioni, stop mobilità fra Province, lockdown regionali o provinciali. Il virus si muove con le persone". Così su Facebook il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana.

"Escluse quelle che si devono muovere per lavoro, studio o salute, l'esperienza insegna che meno si muovono le persone e più velocemente la curva del contagio si abbassa - scrive -. Servono, certamente, una serie di 'precauzioni' personali (es. andare a fare la spesa una sola persona per 15 giorni); ma serve anche un sistema di regole pubbliche".

"La circolazione su mezzi privati a targhe alterne (esclusi, sempre, quelli che si muovono per salute o lavoro) ridurrebbe la movimentazione delle persone che si muovono per 'futili motivi' del 50% circa ogni giorno".

"Così come sarebbe utile che la didattica a distanza fosse alternata dalla didattica in presenza per tutti: elementari, medie, superiori. Il 50% degli studenti sta a casa per 15 giorni; il 50% segue le lezioni in classe per 15 giorni. Non si tratta di fare una sola cosa giusta - conclude - Si tratta di farne tante, piccole, giuste. Che concorrono ad abbassare la curva del contagio".

Foto da Facebook Emiliano Deiana