Anci Sardegna sostiene la candidatura di La Maddalena a Capitale della cultura 2024. In un comunicato firmato dal presidente Emiliano Deiana si legge: "Oggi, Anci Sardegna, ha aderito con entusiasmo alla sollecitazione proveniente dal Sindaco Fabio Lai a sostegno della candidatura di La Maddalena a Capitale della Cultura 2024. Un sostegno totale affinché “l’isola nell’isola” ce la possa fare a diventare Capitale della Cultura fra tre anni. Un modo per portarsi dietro tutta la Sardegna in un settore - quello culturale - decisivo per il progresso delle nostre comunità".

"La Maddalena - periferia delle periferie - è in realtà al centro del Mediterraneo, del Mare Nostrum ed è un ponte fra le culture che lo hanno agitato questo mare; fra Oriente ed Occidente; fra Asia, Africa ed Europa".