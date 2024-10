“Come amaramente abbiamo constatato anche alle ultime elezioni del 26 maggio u.s., la Sardegna non ha eletto nessun rappresentante all’Europarlamento. Il risultato non è frutto dell’incapacità della Sardegna ad autorappresentarsi quanto di un sistema elettorale che la penalizza in maniera indecente”.

Riparte ancora una volta la battaglia per far avere un collegio unico alla Sardegna per le elezioni europee. Anci Sardegna ha infatti scritto al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio Regionale, ai capigruppo in Consiglio Regionale e ai parlamentari sardi per far si che questo desiderio dei sardi venga definitivamente esaudito.

“Come sapete – scrive il Presidente Emiliano Deiana – il Collegio elettorale del Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria) ha 20 Seggi per una popolazione di 15.000.000 di abitanti. Un seggio ogni 750.000 abitanti; il Nord-Est (Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) ha 14 seggi per 10.700.000 di abitanti. Un seggio ogni 764.000 abitanti; il collegio dell’Italia Centrale (Toscana, Lazio, Umbria, Marche) ha 14 seggi per 10.900.000 abitanti. Un seggio ogni 778.000 abitanti; quello dell’Italia Meridionale (Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria) ha 17 seggi per 13.800.000 abitanti. Un seggio ogni 811.000 abitanti; il collegio delle Isole (Sicilia e Sardegna) ha 8 seggi per 6.600.000 abitanti. Un seggio ogni 825.000 abitanti”.

“La Sardegna – aggiunge – ha 1.640.717 abitanti: avrebbe diritto ad avere almeno un seggio all’Europarlamento. La Sardegna alle ultime elezioni del 26 maggio non ha eletto nessun rappresentante in Europa poiché la sproporzione di abitanti - 5 milioni contro 1.6 milioni - avvantaggia la Sicilia in maniera preponderante. Ciò che accadde nel 2014 - con l’elezione di tre europarlamentari - ha rappresentato la classica eccezione che si è confermata alle ultime elezioni”.

“Se a ciò – sottolinea Deiana – aggiungiamo che con la Brexit l’Italia potrebbe avere tre seggi in più e, mi pare, che l’idea di richiedere un collegio a sè stante non sia campata per aria nè politicamente nè numericamente”.

“Sarebbe importante – a suo modo di vedere – che tutti i parlamentari sardi di tutti gli schieramenti presentassero un disegno di legge unitario per istituire il collegio unico della Sardegna per il Parlamento Europeo, un’istituzione cruciale per il futuro della nostra terra”.

Per il numero uno di Anci Sardegna “Non è un’assurdità richiederlo e segnerebbe un cambio di passo sostanziale dei rappresentanti sardi in parlamento: di maggioranza e di minoranza. Analoga richiesta andrebbe fatta anche dal nuovo Consiglio Regionale che, dalle elezioni ad oggi, non ha dato segno di grandissima vitalità”.

“Per una volta i sardi – rimarca – si possono dimostrare uniti su una battaglia democratica decisiva per il nostro futuro. Una richiesta che parte, oggi, da Anci Sardegna che chiede ai rappresentanti nazionali e regionali unità e visione”.

“Per questo motivo Anci Sardegna – conclude Deiana – richiede con forza e determinazione a tutti i parlamentari di formulare un apposito e unitario disegno di legge e al Consiglio Regionale di approvare una risoluzione in tal senso”.