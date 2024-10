In Sardegna

Piersandro Scano (Pd) è stato eletto oggi presidente dell'Anci Sardegna. Dei 374 rappresentanti dei comuni sardi associati solo in 177 si sono riuniti da stamani all'hotel Holiday Inn per eleggere il successore di Cristiano Erriu alla presidenza, incarico lasciato in seguito alla nomina ad Assessore Regionale degli Enti Locali.