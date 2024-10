“Negli ultimi giorni sono state decine le segnalazioni da parte dei comuni che lamentano l’arrivo, con un alto tasso di “aggressività”, di decreti ingiuntivi da che Abbanoa Spa sta attivando nei confronti dei suoi stessi soci”.

La denuncia arriva da Anci Sardegna e dal Presidente Emiliano Deiana che aggiungono: “Ricordiamo che Abbanoa Spa è una società a totale capitale pubblico i cui soci sono la Regione e i comuni della Sardegna. Non è la prima volta che Abbanoa Spa – sottolinea Deiana – ha un atteggiamento così aggressivo nei confronti degli utenti privati - cosa peraltro sempre denunciata da questa Associazione. Adesso il metodo viene esteso anche agli stessi soci: i comuni”.

“Molte amministrazioni assicurano – scrive ancora il numero di Anci Sardegna – di aver provato a trovare soluzioni con la Società è la risposta è stata l’ingiunzione di pagamento con una metodologia, come detto, ad alto tasso di aggressività. Le amministrazioni comunali assicurano – queste ancora le sue parole – che molte utenze su cui verte l’ingiunzione sono da anni inattive e che il metodo di calcolo utilizzato per quantificare il consumo fondato su “libere interpretazioni” e non sulla realtà dei fatti”.

“Nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni di Egas da cui sono scaturite alcune polemiche. Questo “bagno di realtà” dimostra quanto Abbanoa Spa – rimarca ancora Emiliano Deiana – abbia la preponderanza all’interno del Servizio Idrico Integrato; si dimostra soprattutto che serve davvero un ente di controllo che non tolleri il “cattivismo” tanto di moda oggi, ma un modo umano di trattare i clienti, soprattutto quelli più fragili: gli anziani e le famiglie in stato di disagio economico-finanziario”.

A suo modo di vedere “Tuttavia non possiamo fare la riflessione che se questo è l’atteggiamento nei confronti dei Soci (pubblici) - utenti qual è l’atteggiamento di Abbanoa verso la vecchietta che vive da sola e che ha maturato un ritardo in un pagamento?”.

“Nel frattempo Anci Sardegna, a tutela dei comuni, chiede ad Abbanoa Spa un tavolo di confronto per dirimere tali questioni che riguardano le comunità nella speranza – termina la nota – che al più presto si insedino i rappresentanti di Egas per porre fine a questo genere di atteggiamenti da parte della Società. Anci Sardegna auspica che il Presidente Solinas proceda celermente alla nomina dell’Assessore dei Lavori Pubblici al fine di avere un ulteriore interlocutore con cui dialogare proficuamente”.