Nuova nota indirizzata questa mattina da Anci Sardegna al presidente della Regione Solinas, all'assessore alla Sanità Nieddu, al presidente della Commissione Sanità della Regione Sardegna e alla Azienda Regionale della Salute.

L'associazione nazionale dei sindaci ha chiesto che - come già previsto dal D.L 7 gennaio 2022, n.1 per le scuole secondarie di primo e secondo grado - si provveda all'estensione della gratuità dei test antigenici anche per gli studenti frequentanti le scuole primarie e dell'infanzia.