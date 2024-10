“Anci Sardegna, nello spirito della propria azione delle ultime settimane, aderisce alla manifestazione indetta per giovedì a Macomer per dire No alla violenza e agli assalti ai trasportatori del latte”.

Lo si legge in una nota di Anci Sardegna e del suo presidente Emiliano Deiana che sottolinea come “Gli ultimi, gravissimi, atti di violenza e intimidazione richiamano tutti (industriali, cooperative, trasformatori, associazioni e pastori singoli e/o associati, istituzioni locali e regionali) al senso di responsabilità dei momenti di passaggio delle nostre comunità”.

“La protesta dei pastori – aggiunge Deiana – per la dignità del lavoro nelle campagne, la difficile trattativa e l’accordo - congiuntamente al lavoro sulle regole di ingaggio di una filiera realmente competitiva - hanno fatto assumere una responsabilità nuova”.

“La Sardegna delle campagne – sottolinea –, delle comunità, della produzione e della trasformazione vale se è unita nello stabilire delle regole certe che diano dignità al lavoro nelle campagne e se è unita nel dire no ad ogni tipo di violenza”.

“Con questo spirito Anci Sardegna – conclude il numero uno di Anci Sardegna –, conscia dell’importanza del lavoro del pastore dal punto di vista economico, sociale, antropologico, insediativo ed ambientale, aderisce alla manifestazione indetta dai produttori per dire no alla violenza”.