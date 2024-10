"Aver dimenticato la lezione di marzo e aprile ci costerà tanto, tantissimo. Non bisogna avere la sfera di cristallo per prevedere - se il trend dei contagi e delle terapie intensive dovesse continuare a salire - nuove zone rosse, lockdown locali e, infine, lockdown generalizzati". Così su Facebook il presidente dell'Anci Sardegna, Emiliano Deiana, ammonendo la popolazione sui possibili rischi nel caso in cui non vengano rispettate le normative vigenti per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

E poi ribadisce: "Ci sono tre punti che vi invito, per la millesima volta, a considerare: di Covid19 ci si ammala, si contagia e si può morire e soffrire; col Covid-19 si può convivere utilizzando la mascherina, lavandosi spesso le mani, stando a distanza dalle altre persone, evitando di andare in luoghi affollati, scaricare e usare la App Immuni; i posti ospedalieri e quelli delle terapie intensive non sono infiniti".

Tanti i sindaci nell'Isola stanno adottando provvedimenti estremi per far sì che il rischio contagi venga limitato, come a Buddusò dove il primo cittadino ha messo fine e a feste e incontri di gruppo anche nei domicili. A Samassi il sindaco Enrico Pusceddu ha invece annunciato di voler tenere "una linea ferma e dura anche in questa seconda ondata di contagi". Di fronte ai 13 casi rilevati e "un numero elevato di tamponi già effettuati o da effettuare", Pusceddu invita i suoi concittadini a comportarsi "volontariamente" come fossero in pieno lockdown.

"Evitate ogni tipo di assembramento, evitate i pranzi parentali, le feste tra amici, i compleanni tra bambini, i ritrovi in piazza con ragazze e ragazzi con mascherine abbassate. Evitate le uscite se non strettamente necessarie, evitate i ritrovi di gruppo al bar o in pizzerie e ristoranti. Salvaguardate i vostri nuclei familiari evitando per quanto possibile le visite a parenti e amici. Rinviate di qualche settimana le attività sociali e culturali", ha detto in un appello rivolto alla comunità.