“Un gesto non solo simbolico e senza colore politico per rivendicare un diritto fondamentale per colmare gli svantaggi che impediscono alla nostra Isola di progredire”.

Questo il pensiero dell’Amministrazione comunale di Tortolì che ha voluto aderire, all’iniziativa per inserire nella Costituzione il diritto all’insularità, esponendo uno striscione nella facciata del Municipio di via Garibaldi.

