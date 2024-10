Da oggi scatta la zona rossa anche per il comune di Solemins. Ieri, la sindaca Rita Pireddu ha firmato l’ordinanza.

“Sono davvero molto sconfortata e triste, ma purtroppo mi corre l’obbligo.L’ATS ha comunicato la necessità di adottare stringenti misure anti-diffusione del contagio da Sars CoV2”. Queste le parole della prima cittadina. Un provvedimento preso “a causa del crescente numero di contagi, tanti dei quali caratterizzati da forme di variante del virus”.

“Dispiace tutto questo – ha detto la sindaca - perché sarà motivo di forte disagio per le famiglie che dovranno confrontarsi con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale: scuola materna, elementare e medie”.

È vietato ogni spostamento da e per il comune di Soleminis (tranne che per comprovate esigenze di lavoro, salute e reale necessità). È purtroppo vietata la consumazione di alimenti all’interno di ristoranti/pizzerie/bar: è consentito solo l’asporto, è vietato stazionare nelle adiacenze di questi locali. Chiuse le piazze; vietata ogni forma di attività sportiva l’unico/sportiva, anche all’aperto. Questo il risultato di atteggiamenti non adeguati alla situazione del momento. Certamente non dalla grandissima parte di voi. Ma è sufficiente che un piccolo gruppo di persone abbiano dei comportamenti irresponsabili che il danno è fatto e lo paghiamo tutti quanti”, ha sottolineato Rita Pireddu.

“Mi dispiace, ma sono davvero molto molto amareggiata – ha ribadito la prima cittadina -. Vi invito vivamente a prendere visione dell’ordinanza perché troverete ogni chiarimento”.