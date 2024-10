Non sono soltanto le scorribande diuturne dei vandali a rovinare le bellezze dei monumenti, ma anche le visite dei turisti che approfittano dei lastricati di marmo per salirci sopra e ammirare il panorama della città.

Ecco cosa accade nello specifico al bastione di S.Remy, nell’area della terrazza che sovrasta Cagliari: “Anche questa è Cagliari che non mi piacerebbe vedere”, scrive demoralizzato il fotografo cagliaritano, Pierpaolo Mocci, che ha immortalato uno scenario di desolazione.

Le panchine sono letteralmente rovinate dal continuo utilizzo improprio delle stesse, capita infatti sempre più spesso che i vacanzieri armati di fotocamera adoperino quei pochi metri accanto al parapetto in plexiglas per ricordare la mini-vacanza in Sardegna. E l’ammontare dei danni stimato in queste disattenzioni continua ad aumentare a dismisura sulle casse comunali.